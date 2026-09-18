Sezon provasında Aydın BBSK setlerde geride kaldı: Kuzeyboru 3-1 kazandı

Sezon provasında Aydın BBSK mağlup oldu

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Karşıyaka turnuvasında ikinci maçında Kuzeyboru MaxiPIPE ile karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma dört sette tamamlandı ve mücadele 3-1 skoruyla Kuzeyboru üstünlüğünde sonuçlandı.

Maçın seyri:

Aydın BBSK maça iyi başlayarak ilk seti 25-20 kazandı, ancak ikinci sette dar farkla 26-28 yenildi. Üçüncü ve dördüncü setlerde rakibin serviste ve bloktaki etkinliği öne çıktı; Aydın ekibi sırasıyla 20-25 ve 18-25 kaybederek maçtan geri düştü. Setler arasındaki dalgalanmalar, özellikle ikinci setin uzamasının maçın momentumunu değiştirdi.

Skor katkıları ve sonraki maç:

Mavi-beyazlılarda İdil Gür 15 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Diğer önemli katkılar Guewe Diouf 14 ve Yasemin Özel 9 sayılar şeklinde kayıtlara geçti. Aydın BBSK, turnuvanın üçüncü ve son maçında yarın saat 15.30'da ev sahibi Karşıyaka ile karşılaşacak ve ekip hazırlık sürecini bu karşılaşmayla tamamlayacak.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENİ SEZON HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA KARŞIYAKA’NIN DÜZENLEDİĞİ VOLEYBOL TURNUVASINDAKİ İKİNCİ MAÇINDA KUZEYBORU MAXİPIPE’A 3-1 MAĞLUP OLDU.