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Sezona deplasmanda başlayacak Yeşil Çivril Belediyespor'un hedefi üç puan

PGL 2026-2027 12. Grup'ta yer alan Yeşil Çivril Belediyespor, hazırlıklarını tamamlayıp 17-18 Ekim'de Korkuteli deplasmanında sezona üç puan hedefiyle başlayacak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 08:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sezona deplasmanda başlayacak Yeşil Çivril Belediyespor'un hedefi üç puan

Sezona deplasmanda başlayacak Yeşil Çivril Belediyespor'un hedefi üç puan

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2026-2027 sezonunda mücadele edecek olan Yeşil Çivril Belediyespor, lig maratonuna deplasmanda başlayacak. Takım, sezonun ilk haftasında Antalya temsilcisi Korkuteli Belediyespor ile karşılaşacak ve maçtan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Hazırlıklar ve sezon beklentileri:

Yaz döneminde kadrosunu takviye eden yeşil-beyazlı ekip, sezon öncesi çalışmalarını tamamladı. PGL'nin genç oyuncuları profesyonel futbola hazırlama işlevi dikkate alındığında, Yeşil Çivril için bu sezonun hem oyuncu gelişimi hem de sonuç odaklı bir sınav olacağı öne çıkıyor. Teknik ekip ve yönetim, ilk haftadan itibaren takımın ritmini yakalayıp üç puan ile dönmenin önemine vurgu yaptı.

İlk hafta karşılaşması, 17-18 Ekim tarihlerinde oynanacak. Deplasman zorluğu ve rakibin saha avantajı göz önüne alındığında ekip, disiplinli bir oyun ve skor üretme odaklı bir strateji benimseyecek.

Denizli futbolunda iki temsilci:

2026-2027 sezonunda PGL 12. Grup'ta Denizli'yi Yeşil Çivril Belediyespor ile birlikte Çal Belediyespor temsil edecek. Her iki kulüp de lige iyi bir başlangıç yaparak moral ve ivme kazanmayı hedefliyor. Yeşil Çivril taraftarları ise deplasman maçının ardından takımlarını kendi sahasında izlemek için gün sayıyor.

Genel olarak PGL’nin altyapı çıkışlı oyuncular için bir vitrin olduğu ve sezon boyunca Çivril ekibinin hem skor hem de genç oyuncu gelişimi dengesi kurma çabası içinde olacağı söylenebilir. Yönetim ve teknik kadronun önceliği, sezon başında moral sağlayacak bir sonuç almak ve ligde istikrarlı bir performans inşa etmek olacak.

YEŞİL ÇİVRİL BELEDİYESPOR SEZONA DEPLASMANDA BAŞLIYOR

YEŞİL ÇİVRİL BELEDİYESPOR SEZONA DEPLASMANDA BAŞLIYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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