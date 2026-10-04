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Sezonun ilk haftası tamamlandı: Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Aras Kargo galip

Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftası tamamlandı; Eczacıbaşı, Fenerbahçe, V.Bank ve Aras Kargo galip, Afyon sürpriz yaptı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 22:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sezonun ilk haftası tamamlandı: Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Aras Kargo galip

Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027: ilk hafta tamamlandı

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın karşılaşmalarında hem kısa setlerle biten müsabakalar hem de beş sete uzayan çekişmeler görüldü.

haftanın öne çıkan sonuçları:

Nilüfer Belediyespor Eker 2 - Eczacıbaşı Peron İstanbul 3

V.Bank 3 - Beşiktaş 1

Fenerbahçe Medicana 3 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor 0

Kuzeyboru 2 - Afyon Belediye Yüntaş 3

Aras Kargo 3 - Zeren Spor 0

İlbank 3 - Göztepe 1

Türk Hava Yolları 3 - Galatasaray 2

maçların genel görünümü:

Listede iki beş setlik mücadele (Eczacıbaşı ve Türk Hava Yolları galibiyetleri) haftanın dikkat çeken anları oldu. Fenerbahçe Medicana ve Aras Kargo ise 3-0 ile setleri kapatarak iddialı bir başlangıç yaptı. V.Bank ve İlbank gibi takımlar 3-1'lik sonuçlarla sahadan üstün ayrılırken, Afyon Belediye Yüntaş'ın Kuzeyboru karşısındaki 3-2'lik zaferi haftaya hareket kattı.

İlk hafta sonuçları ligdeki yarışın daha başlangıcı; ekipler gelecek haftalarda puanlar ve sıralama için rekabeti sürdürecek.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ - FENERBAHÇE MEDİCANA-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR

VODAFONE SULTANLAR LİGİ - FENERBAHÇE MEDİCANA-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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