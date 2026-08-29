Siber ağda eş zamanlı operasyon: 35 gözaltı, 13 tutuklama

Operasyonun ayrıntıları

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 5 günde Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 ilde siber suçlara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 35 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 13 kişi tutuklandı, 12 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

suç türleri ve tespit edilen yöntemler:

İncelemelerde şüphelilerin çeşitli suçlarda bağlantılı olduğu belirlendi. Buna göre kişiler, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yapmak ve buralarda bahis oynatmakla; yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etmekle; sosyal medya platformlarında "ikinci el araba ilanı" ve "kapora bedeli" gibi temalar kullanarak vatandaşları dolandırmakla; ayrıca müstehcen çocuk görüntüleri barındırmak ve çevrim içi çocuk taciziyle suçlanıyor.

koordinasyon ve soruşturma süreci:

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldü. Bakanlık açıklaması, soruşturmaların adli süreçlerle paralel ilerlediğini ve şüphelilerin işlemlerinin sürdüğünü vurguladı.

Yetkililer, siber suçların mağduriyet yarattığını ve tespit edilen yöntemlere karşı farkındalığın artırılmasının önemini belirtiyor. İlerleyen süreçte soruşturmaların derinleştirilmesi ve dijital izlerin takip edilmesiyle ek delillerin elde edilmesi bekleniyor.

11 ildeki siber operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı