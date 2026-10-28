Dolar 49,8146 +0,07%
Euro 55,6932 +0,60%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.538,27 +0,19%
EUR/USD 1,1158 +0,25%
Brent Petrol 110,60 +1,09%
--°

siber dolandırıcılığa karşı ortak seferberlik: dolunay projesi ve yeni merkez planı

Adalet ve İçişleri bakanları DOLUNAY Projesi kapsamında siber dolandırıcılıkla mücadeleyi ve Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulumunu görüştü.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 18:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

siber dolandırıcılığa karşı ortak seferberlik: dolunay projesi ve yeni merkez planı

Görüşmenin kapsamı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir araya gelerek, DOLUNAY Projesi çerçevesinde siber dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları ve kurumlar arası iş birliğini değerlendirdi. Toplantıda hem operasyonel önlemler hem de hukuki mekanizmaların güçlendirilmesine ilişkin hazırlıklar ele alındı.

DOLUNAY Projesi hedefleri:

Bakan Gürlek sosyal medya paylaşımında projenin yapay zeka destekli analizleri ön plana çıkardığını vurguladı: "Siber dolandırıcılarla devletimizin bütün imkanlarıyla mücadele edeceğiz. DOLUNAY Projesi ile yapay zeka destekli analizler sayesinde, şüpheli para hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesini, hukuki süreçler çerçevesinde bu hareketlere hızla müdahale edilmesini ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının önlenmesini hedefliyoruz."

Görüşmede ayrıca, siber dolandırıcılıkla mücadelede sadece şüphelilerin yakalanmasının yeterli olmayacağı; aynı zamanda suçtan elde edilen haksız kazançların izinin sürülmesi ve mağdurların haklarının korunmasının önemine dikkat çekildi. Bakanlar, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara hızlı aktarımın mağduriyetleri büyüttüğünü tespit etti.

Kurumsal koordinasyon ve merkez planı:

Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile ilgili yol haritasını paylaştı. Merkezi bir koordinasyon mekanizmasıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet, Jandarma Teşkilatları, MASAK ve bankacılık sistemi arasındaki bilgi akışının hızlandırılacağı belirtildi.

Çiftçi, "Suç gelirlerinin takibini ve gerekli adli tedbirlerin uygulanmasını hızlandırarak adaletin tesisi, kamu düzeninin korunması ve milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için ortak mücadelemizi sürdüreceğiz" diyerek iş birliğinin önemini vurguladı ve Gürlek'e teşekkür etti.

Toplantı metni, siber dünyada dolandırıcılık şebekelerine karşı devletin tüm imkânlarının kullanılacağı kararlılığını yansıtıyor. Yetkililer, hem teknolojik altyapı hem de hukuki süreçlerin uyumlu çalışmasıyla mağduriyetlerin azaltılmasını amaçlıyor ve koordinasyonun hızla hayata geçirilmesi üzerinde mutabık kaldı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ İLE BİRA ARAYA GELEREK, DOLUNAY PROJESİ...

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ İLE BİRA ARAYA GELEREK, DOLUNAY PROJESİ KAPSAMINDA DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek
images

Bölgesel iş birliğiyle arananlara barınak bırakılmayacak
images

Erdoğan ile Tokayev'ten geliştirilmiş stratejik ortaklık vurgusu
images

Kuluncak'ta birlik ve müreffeh gelecek vurgusu: başkan Cengiz'ten 29 ekim mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı

Hatay'da fırtına tedbiri: kent genelinde bayraklar geçici olarak indirildi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş