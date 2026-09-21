Siber saldırılara rağmen Birleşik Rusya Devlet Duması çoğunluğunu kazandı

Birleşik Rusya oyların büyük bölümünü aldı

Rusya'da Devlet Duması'nın yeni üyelerini belirleyen seçimlerde en yüksek oyu alan parti, kurucusu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olan Birleşik Rusya Partisi oldu. Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova oy sayımı büyük oranda tamamlandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında partinin aldığı oranı açıkladı.

oy kullanımı ve güvenlik:

Komisyon Başkanı Pamfilova, seçimlerde katılımın yüzde 55 olarak kaydedildiğini belirtti. İnternet üzerinden oy kullanan sayısının 3 milyon 30 bin 825 kişi olduğunu vurguladı. Pamfilova, seçim sürecinde tarihte görülmüş en büyük boyutlu siber saldırılar ve engellemelere maruz kaldıklarını, ancak bu girişimlerin uzmanlar tarafından engellendiğini ifade etti.

parti sonuçları ve meclis dağılımı:

Resmi olmayan sonuçlara göre Birleşik Rusya seçimleri yüzde 57,83 ile kazandı. Pamfilova, yüzde 5 barajını geçerek parlamentoda temsil hakkı elde eden diğer partilerin oy oranlarını da açıkladı: Rusya Komünist Partisi yüzde 13,89, Liberal Demokrat Parti yüzde 8,77 ve Yeni İnsanlar Partisi yüzde 7,87.

Adil Rusya ise yüzde 4,99 oy alarak henüz %5 barajını geçemedi; Pamfilova, bazı bölgelerden gelecek sonuçlara göre partinin barajı aşma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Komisyonun resmi sonuçları ise 25 Eylül tarihinde açıklanacak.

mecliste çoğunluk ve sonuçların önemi:

Resmi olmayan sandık dağılımı verilerine göre Birleşik Rusya, anayasal çoğunluk sayısı olan 301 sandalyeyi aşarak yaklaşık 355 milletvekili ile Devlet Duması'nda çoğunluğu sağladı. Bu dağılım, yürütme ile yasama arasındaki denge ve yasama sürecinin ilerleyen dönemde nasıl şekilleneceği açısından belirleyici olacak.

Pamfilova'nın güvenlik vurgusu ve internet oy kullanımına ilişkin verdiği rakamlar, seçim sürecinin hem teknik hem de katılımcı boyutlarını öne çıkarıyor. Seçim sonrası resmi sonuçların açıklanmasıyla parlamentodaki temsil netleşecek ve yeni Duma'nın çalışma takvimi resmen başlayacak.

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