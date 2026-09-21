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Siber saldırılara rağmen Birleşik Rusya Devlet Duması çoğunluğunu kazandı

Rusya'da Devlet Duması seçimlerini yüzde 57,83 ile Birleşik Rusya kazandı; katılım yüzde 55 olarak açıklandı, 3 milyon 30 bin 825 internet oyu kullanıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Siber saldırılara rağmen Birleşik Rusya Devlet Duması çoğunluğunu kazandı

Birleşik Rusya oyların büyük bölümünü aldı

Rusya'da Devlet Duması'nın yeni üyelerini belirleyen seçimlerde en yüksek oyu alan parti, kurucusu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olan Birleşik Rusya Partisi oldu. Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova oy sayımı büyük oranda tamamlandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında partinin aldığı oranı açıkladı.

oy kullanımı ve güvenlik:

Komisyon Başkanı Pamfilova, seçimlerde katılımın yüzde 55 olarak kaydedildiğini belirtti. İnternet üzerinden oy kullanan sayısının 3 milyon 30 bin 825 kişi olduğunu vurguladı. Pamfilova, seçim sürecinde tarihte görülmüş en büyük boyutlu siber saldırılar ve engellemelere maruz kaldıklarını, ancak bu girişimlerin uzmanlar tarafından engellendiğini ifade etti.

parti sonuçları ve meclis dağılımı:

Resmi olmayan sonuçlara göre Birleşik Rusya seçimleri yüzde 57,83 ile kazandı. Pamfilova, yüzde 5 barajını geçerek parlamentoda temsil hakkı elde eden diğer partilerin oy oranlarını da açıkladı: Rusya Komünist Partisi yüzde 13,89, Liberal Demokrat Parti yüzde 8,77 ve Yeni İnsanlar Partisi yüzde 7,87.

Adil Rusya ise yüzde 4,99 oy alarak henüz %5 barajını geçemedi; Pamfilova, bazı bölgelerden gelecek sonuçlara göre partinin barajı aşma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Komisyonun resmi sonuçları ise 25 Eylül tarihinde açıklanacak.

mecliste çoğunluk ve sonuçların önemi:

Resmi olmayan sandık dağılımı verilerine göre Birleşik Rusya, anayasal çoğunluk sayısı olan 301 sandalyeyi aşarak yaklaşık 355 milletvekili ile Devlet Duması'nda çoğunluğu sağladı. Bu dağılım, yürütme ile yasama arasındaki denge ve yasama sürecinin ilerleyen dönemde nasıl şekilleneceği açısından belirleyici olacak.

Pamfilova'nın güvenlik vurgusu ve internet oy kullanımına ilişkin verdiği rakamlar, seçim sürecinin hem teknik hem de katılımcı boyutlarını öne çıkarıyor. Seçim sonrası resmi sonuçların açıklanmasıyla parlamentodaki temsil netleşecek ve yeni Duma'nın çalışma takvimi resmen başlayacak.

RUSYA’DAKİ PARLAMENTO SEÇİMLERİNİ PUTİN’İN PARTİSİ KAZANDI

RUSYA’DAKİ PARLAMENTO SEÇİMLERİNİ PUTİN’İN PARTİSİ KAZANDI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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