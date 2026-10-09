Siber suç ağına operasyon: Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı baskın, yedi tutuklama

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bilişim yoluyla gerçekleştirildiği belirlenen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. İl jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada gözaltına alınan şüphelilerden yedisinin tutuklanması kararı verildi.

Soruşturmanın odağı:

Soruşturmayı yürüten Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmiş olduğunu tespit ederek çalışma başlattı. İş, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda takip edildi.

Operasyon ve ele geçirilen deliller:

Çalışma kapsamında, 6 Ekim günü saat 06.30'da Gölcük merkezli olmak üzere Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adres aramalarında 11 cep telefonu ve 12 SIM kart ele geçirildi. Operasyon neticesinde 9 şüpheli gözaltına alındı; adli işlemlerin ardından bu kişilerden 7'si tutuklandı.

Yetkililer, ele geçirilen materyallerin soruşturmanın seyrini belirlemede önemli deliller taşıdığını bildirirken, soruşturmanın adli süreçle birlikte sürdüğü belirtildi.

KOCAELİ VE İSTANBUL’DA DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİDEN 7’Sİ TUTUKLANDI.