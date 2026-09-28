siber suç operasyonlarında 473 şüpheli yakalandı

siber suç operasyonu duyuruldu

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde ülke genelinde yürütülen siber suç operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 473 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

operasyonların kapsamı:

Açıklamaya göre operasyonlar 25 ilde gerçekleştirildi ve çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütüldü. Yakalanan şüphelilerden 286'sı tutuklandı, 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğer şüpheliler hakkında işlemler devam ediyor.

suç türleri ve yöntemleri:

Operasyonlarda hedeflenen suçlar arasında nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama bulunuyor. Polis, şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla vatandaşları dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama veya kapora gibi temalarla dolandırdıklarını tespit etti.

Ayrıca, soruşturmalar kapsamında müstehcen çocuk görüntüleri barındırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma, bu sitelerde para nakline aracılık etme ve reklâm yapma gibi faaliyetlerin yanı sıra vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlandığı da belirlendi.

Kurumun açıklamasında, devletin güvenlik yapıları ve millet desteği vurgulanarak, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

Soruşturmalar ve yakalamalarla ilgili adli süreçler devam etmekte olup, yetkililer benzer olaylara karşı vatandaşları bilinçli ve dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 473 şüpheli yakalandı