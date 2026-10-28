Sibirya'dan annesine 110 yıllık umut Sivaslı yüzbaşının mirası torununa ulaştı

Sivas Hafıza Merkezi belgeleri toruna ulaştırdı

Sivas Valiliği bünyesindeki Sivas Hafıza Merkezi, Birinci Dünya Savaşı sırasında esir düşen askerlerin ailelerine gönderdiği ancak sahibine ulaşamayan mektupları ve haberleşme belgelerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, 1916'da Erzurum Narman'da Ruslara esir düşen ve Sibirya'daki bir esir kampına gönderilen Süvari Yüzbaşı Abdülkadir'in annesine uzanan haberleşme vesikaları 110 yıl sonra torunu Dr. Selahi Ertürk'e teslim edildi.

Sibirya'dan annesine uzanan mektuplar:

Sivas'ın Örtülüpınar Mahallesi kökenli Abdülkadir, esaret yıllarında annesinden gelecek bir haber ve mektup için büyük bir özlem içindeydi. Esir kampında Fransızca düzenlenen bilgi formunda, yüzbaşının "bugüne kadar herhangi bir para veya posta alamadığı" ve annesinden gelecek haberleri "büyük bir endişeyle" beklediği kayda geçirilmişti. Vesikada yer alan ifadeler, onun ailesiyle irtibat kurma çabalarının ne denli sonuçsuz kaldığını gösteriyor.

Belgede geçen sözler, yüzbaşının yaşadığı yalnızlık ve belirsizliği doğrudan aktarıyor: "Bugüne kadar birçok mektup göndermeme rağmen tek bir cevap bile alamadım. Annemden gelecek mektubu ve onun sağlık durumuna ilişkin haberleri büyük bir endişeyle bekliyorum."

Arşiv çalışması ve belgelerin ulaştırılması:

Çalışmalar, Kızılay Arşivi'nde Balkan ve Birinci Dünya Savaşları dönemine ait dosyalar üzerinde yürütüldü. Sivas Hafıza Merkezi'nin incelemelerinde, savaşlara katılan ve esir düşen yaklaşık 180 Sivaslı askerin ailelerine yazdığı, ancak çeşitli nedenlerle sahibine ulaşmamış mektuplar tespit edildi. Araştırma sayesinde askerlerin kimlikleri, aileleri ve yaşadıkları olaylar belge bazında belirlenerek yakınlarına ulaştırılmak üzere kayıt altına alındı.

Süvari Yüzbaşı Abdülkadir'in esaret yıllarına ait belgelerin torunu Dr. Selahi Ertürk'e teslimi, yürütülen bu kapsamlı arşivin ve iletişim çalışmalarının somut örneklerinden biri oldu. Teslim töreninde İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla ile Sivas Hafıza Merkezi görevlileri Yaşar Abunus ve Ömer Gül de hazır bulundu.

Vali Şimşek: Geçmişle bugün arasında gönül köprüsü kuruluyor:

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, belge takdimi sırasında yaptığı konuşmada projenin tarihi hafızayı koruma bakımından taşıdığı önemi vurguladı. Şimşek, bir tarafta Sibirya'da annesinden haber bekleyen bir evlat, diğer tarafta oğluna ulaşması için devlete başvuran bir anne olduğunu belirterek belgelerdeki hasreti, ümidi ve bekleyişin bugün de hissedildiğini ifade etti.

Vali Şimşek ayrıca, bu tür belgelerin bir annenin evladına duyduğu özlemin, bir askerin yeniden kavuşma umudunun ve milletin zor dönemlerde gösterdiği fedakârlıkların sessiz tanıkları olduğunu söyledi ve Sivas Hafıza Merkezi ekiplerine teşekkür etti.

Torunun duyguları ve mirasın önemi:

Belgeleri teslim alan Dr. Selahi Ertürk, dedesinin yıllar önce verdiği mücadelenin ve yaşadığı hasretin resmi kayıtlarla görünür hale gelmesinin kendisi ve ailesi için büyük manevi değer taşıdığını belirtti. Ertürk, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayıtlarda, Yüzbaşı Abdülkadir'in savaşın sona ermesinden birkaç yıl sonra, Türk İstiklal Harbi döneminde memleketi Sivas'a döndüğü de yer alıyor. Teslim töreni, hem bireysel bir aile kavuşmasını hem de kent hafızasının güncellenmesini simgeleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bu girişim, kaybolmuş mektupların ve belgelerin yeniden sahibine ulaştırılması yoluyla geçmişle bugün arasında bir bağ kurmayı, yeni nesillere aktarılacak somut hatıralar bırakmayı hedefliyor. Sivas Hafıza Merkezi'nin arşiv çalışmaları, benzer vakaların aydınlatılmasına ve tarihin insan boyutunun görünür kılınmasına katkı sağlıyor.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA RUSLARA ESİR DÜŞEREK SİBİRYA’YA GÖTÜRÜLEN SİVASLI SÜVARİ YÜZBAŞI ABDÜLKADİR’İN, ANNESİNDEN HABER BEKLEDİĞİNİ ANLATAN 110 YILLIK HABERLEŞME VESİKASI TORUNU DR. SELAHİ ERTÜRK’E TESLİM EDİLDİ.