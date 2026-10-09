Sicilya'da deniz hortumları karaya çıktı: Marsala'da okul hasar gördü, 4'ü çocuk 9 yaralı

Sicilya'da hortumların etkisi:

İtalya'nın Sicilya bölgesinde yer alan Marsala kentini iki hortum vurdu. Deniz üzerinde oluşan bu hortumlar kısa sürede büyüyerek karaya çıktı ve yerleşim alanlarında önemli hasara neden oldu.

hasarın boyutu:

Hortumlar ağaçların ve araçların devrilmesine yol açtı. Olaylarda 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Bir okul binasında ağır hasar oluşurken, bir stadyumun yakınlarında birkaç araç hortumun etkisiyle havalanıp uzaklaştı.

görgü tanığının anlatımı:

Bir görgü tanığı yaşadıklarını şöyle aktardı: 'Birkaç saat önce ölümden bu kadar hiç korkmamıştım. Bu şey sadece iki dakika içinde dört kat büyüdü. Halen titriyorum ama şans eseri benim evimde her şey yolunda. Başka yerlerde ise durum böyle değil her yerden ambulans sesleri duyuluyor. Tam bir kaos yaşanıyor.'

Olayın ardından Marsala'da yaşayanlar tedirginlik yaşadı; yaşananlar kentin bazı kesimlerinde maddi hasara ve panik ortamına neden oldu.

İTALYA'NIN SİCİLYA BÖLGESİNİ VURAN HORTUMDA 4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ YARALANDI.