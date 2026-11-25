Batman'da 25 Kasım açıklaması:

AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Şeval Aksoy, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında AK Parti Kadın Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamalarından birini Batman İl Başkanlığı binasında gerçekleştirdi. Programa parti teşkilatı üyeleri ve basın mensupları katıldı.

şiddetin boyutu ve uluslararası veriler:

Aksoy, kadına yönelik şiddetin insanlık onurunu zedeleyen, toplumsal huzuru ve adalet duygusunu etkileyen küresel bir sorun olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı gerçeğinin mücadeleyi zorunlu kıldığını vurguladı.

yasal araçlar, hizmetler ve çağrı:

Konuşmasında 6284 sayılı Kanun'un, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin, kadın konukevlerinin, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ALO 183 hattının şiddetle mücadelede önemli rol oynadığını ifade etti. Ayrıca 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'na dikkat çekerek yasal düzenlemelerin etkin uygulanması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının gereğine işaret etti.

Aksoy, kadın haklarının evrensel olduğunu belirterek Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine değindi ve uluslararası topluma çifte standarttan uzak, ilkeli bir tutum çağrısında bulundu.

AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Aksoy, kadınların toplumsal hayata katılımının, haklarının ve güvenliğinin güçlendirilmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Aksoy, bu mücadelenin hayatın her alanında ve her zeminde kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak açıklamasını tamamladı.

AÇIKLAMAYI AK PARTİ BATMAN KADIN KOLLARI BAŞKANI ŞEVAL AKSOY OKUDU