AK Parti Adıyaman kadın kollarından 25 Kasım açıklaması

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı İlknur Tel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle yaptığı basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Açıklama, AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ekrem Çadır ile çok sayıda partili ve vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Toplumsal sorumluluk ve şiddetin kökenine bakış:

Tel, kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedelediğini, adalet duygusunu yaraladığını ve toplumsal huzuru bozduğunu ifade etti. Şiddeti besleyen etkenler arasında yetişme biçimi, eğitime erişim eksiklikleri, bağımlılıklar ve şiddeti normalleştiren davranışların yer aldığına dikkat çekti. Şiddetin temelinde, kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışların bulunduğunu vurguladı.

Tel, Dünya Sağlık Örgütü verilerine atıfta bulunarak, dünya genelinde yaklaşık her 3 kadından 1’inin yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını hatırlattı ve bu tablonun küresel ölçekte ortak bir mücadeleyi gerektirdiğini söyledi.

Devlet politikaları, uygulamalar ve çağrılar:

AK Parti olarak kadına yönelik şiddeti devlet politikası çerçevesinde ele aldıklarını belirten Tel, hukuki düzenlemelerle birlikte koruyucu ve önleyici tedbirler, kurumsal hizmetler ve farkındalık çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Tel, atılan somut adımlar arasında 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve ALO 183'ün bulunduğunu aktardı.

Tel ayrıca, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı’nın 2026-2030 dönemi için yol haritası sunduğunu belirterek yasal düzenlemelerin etkin uygulanmasının, mağdurların korunmasının ve adalete erişimin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti. Kadınların başvurabilecekleri kurumları bilmelerinin ve başvuruları sırasında destek görmelerinin gerekliliğini vurguladı.

Yerel ve uluslararası sorumluluk çağrısı:

AK Parti Kadın Kolları teşkilatlarının 81 ilde kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktaran Tel, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerine mücadeleyi birlikte sahiplenme çağrısı yaptı.

Tel, kadınların haklarının kimliklerine, inançlarına, dillerine veya coğrafi konumlarına göre değişmeyeceğini belirterek, Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerindeki kadın ve çocukların güvenliğinin sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi. İhlallerin bağımsız biçimde araştırılmasını ve mağdurların korunmasını istedi.

Toplumun her alanında oluşturulacak ortak iradeye işaret eden İlknur Tel, "Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz" sözleriyle çağrısını yineledi. Tel, 25 Kasım’ın toplumsal farkındalığın artırılmasına ve ortak mücadele iradesinin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

AK PARTİ ADIYAMAN KADIN KOLLARI BAŞKANI İLKNUR TEL, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELENİN TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN ORTAK SORUMLULUĞU OLDUĞUNU SÖYLEDİ.