AK Parti Karabük İl Kadın Kolları'ndan açıklama:

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak iradenin yeniden ortaya konduğunu söyledi. Uluçay, şiddetin insan onurunu zedeleyen ve toplumsal huzuru bozan küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Uluçay, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine atıfta bulunarak dünyanın genelinde yaklaşık her üç kadından birinin yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını hatırlattı ve şiddetin kökeninde insan haklarını hiçe sayan, ayrımcılığı normalleştiren anlayışların yattığını ifade etti.

şiddetin kökeni ve ortak sorumluluk:

Uluçay açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu tablo, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkenin, kültürün veya sınıfın meselesi olmadığını; bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu göstermektedir. Bu nedenle şiddete karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur". Bu çerçevede Uluçay, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

yasal ve kurumsal adımlar:

Uluçay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede ön safta yer alma kararlılığını hatırlatarak hükümetin hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere kadar atılan adımları sıraladı. Bu kapsamda 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi mekanizmalar somut örnekler olarak gösterildi. Ayrıca 2026-2030 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı’nın kapsamlı bir yol haritası sunduğu belirtildi.

Uluçay, kanunların varlığının yeterli olmadığını ifade ederek: "Önemli olan bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir" dedi. Başvurabilecekleri kurumları bilmenin, başvuranların yalnız bırakılmamasının ve adaletin gecikmeden tecelli etmesinin hayati önemde olduğunu vurguladı.

AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde teşkilatlarla birlikte kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendiren çalışmaların sürdüğünü belirten Uluçay, şiddetle mücadelenin hem önleyici hem de koruyucu tedbirlerle devam edeceğini söyledi.

AK PARTİ KARABÜK İL KADIN KOLLARI BAŞKANI HÜLYA ULUÇAY, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA AÇIKLAMA YAPTI.