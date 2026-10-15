Şiddetli rüzgâr Erdek Pazar Meydanı'nda ağacı gövdesinden kırdı

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Erdek'te şiddetli rüzgâr, kent merkezindeki Pazar Meydanı'nda bir ağacın gövdesinin kırılmasına neden oldu.

Pazar Meydanı'nda yaşananlar:

Gece saatlerinde şiddetini artıran fırtına sırasında ağacın gövdesi kırıldı ve kırılan gövde ile dallar, yolun ve kaldırımın bir bölümünü kapladı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Etkiler ve uyarılar:

Bölgede devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yetkililer, kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklentisi nedeniyle halkı dikkatli olmaya ve açık alanlarda önlem almaya davet etti. Ayrıca belediye ekiplerinin bölgedeki temizleme ve kaldırma çalışmalarına başladığı bildirildi.

Yetkililer, fırtınanın bugün de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olmalarını, hasarlı ağaç ve direklerden uzak durmalarını ve acil durumlarda ilgili birimlerle iletişime geçmelerini istedi.

ERDEK’TE FIRTINA AĞACI GÖVDESİNDEN KIRDI