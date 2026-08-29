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Şiddetli rüzgarla büyüyen yangın Sueno Otel bahçesinde kontrol altına alındı

Manavgat'ta Sorgun-Side yolunda başlayan kuru ot yangını rüzgarla büyüyüp Sueno Otel bahçesine sıçradı; ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 22:11

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Şiddetli rüzgarla büyüyen yangın Sueno Otel bahçesinde kontrol altına alındı

Şiddetli rüzgarla büyüyen yangın Sueno Otel bahçesinde kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Sorgun-Side yolu üzerindeki Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı kıyısında yol kenarındaki kuru ot ve çalılıklarda yangın çıktı. Kuru bitki örtüsü ve etkili rüzgar kısa sürede alevlerin yayılmasına neden oldu.

Rüzgarın yön değiştirmesiyle yangın yolun karşısına geçerek Sueno Otel bahçesine kadar ulaştı. Bölgedeki yoğun alevlenme, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Müdahale ekipleri ve çalışma biçimi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Orman İşletme, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakolu ekipleri ortak çalışma yürüttü. Ekipler alevleri söndürüp sınırlandırdı, ardından yangın bölgesinde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Oteldeki misafirlerin tepkisi ve bölgedeki durum:

Otelde konaklayan bazı turistlerin dışarı çıkarak söndürme çalışmalarını izlediği, bazılarının ise cep telefonlarıyla müdahaleyi kayda aldığı görüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmediği, soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yetkililer, yangının kuru ot alanında başladığını ve rüzgarın alevlerin hızla yayılmasında etkili olduğunu belirtirken, benzer olaylara karşı çevre temizliği ve erken müdahalenin önemine dikkat çekti.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SORGUN-SİDE YOLU ÜZERİNDE YOL KENARINDA BAŞLAYAN VE BÜYÜYEREK...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SORGUN-SİDE YOLU ÜZERİNDE YOL KENARINDA BAŞLAYAN VE BÜYÜYEREK YOLUN KARŞISINA GEÇEN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCUNDA OTEL BAHÇESİNDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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