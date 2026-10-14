Şiddetli sağanak İstanbul'da trafiği kilitledi

Yağışın etkisi ve trafik yoğunluğu:

İstanbul'u gün boyu etkisi altında tutan sağanak yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunu önemli ölçüde artırdı. Vatandaşların iş ve okul çıkışıyla birlikte yollara yoğun şekilde yönelmesi sonucu ana arterlerde ve kavşaklarda akış yavaşladı.

İçişleri kaynaklı resmi bir açıklama olmasa da gözlemlere göre iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı ve birçok noktada araçlar adeta ilerleyemez hale geldi.

Sürücüler ve toplu taşıma:

Yağmurlu havada özel araçlarıyla evlerine dönmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, şehir içi ulaşımda da yoğunluk dikkat çekti. Toplu taşıma araçları ve aktarma noktalarında yolcu sayısında artış gözlendi; bu durum bazı otobüs ve metrobüs hatlarında beklemelere neden oldu.

Yetkililer ve trafik ekipleri, acil durum ve öncelikli güzergâhlarda düzenlemeler yaparak akışı sağlama çalışmaları yürütürken, sürücüler ve yolcuların mümkünse yoğun saatlerden kaçınmaları ve trafikte sabırlı olmaları önerildi.

İstanbul’da sağanak yağış trafiği felç etti