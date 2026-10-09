Şiddetli yağışta aracıyla sürüklenen sürücü anbean kayda geçti

Sel ve sürüklenme anları kamerada

Şili’de etkili olan şiddetli yağışlar başkent çevresinde yaşamı olumsuz etkiledi. Santiago sokakları ve caddear göle dönerken, bir sürücünün aracı sel sularına kapıldı ve o anlar anbean kayda geçti. Kayıtta aracın çamurla kaplandığı ve sürüklenirken çok sayıda araca çarptığı görülüyor.

Mapocho Nehri taştı:

Ülkenin orta kesiminde yoğun yağışların ardından Mapocho Nehri taştı. Taşan nehir nedeniyle Talagante şehrinin geniş bir bölümü sular altında kaldı. Yetkililer, özellikle nehir kıyısında yaşayanların ani su yükselmelerine karşı hazırlıksız yakalandığını belirtti.

Arama-kurtarma çalışmaları ve durum değerlendirmesi:

Polis ekipleri gece boyunca, hızla yükselen sulara yakalanan insanları ve evcil hayvanları kurtarmak için helikopter desteği kullandı. Ülkede selin yanı sıra toprak kaymaları da rapor edilirken, yetkililer şu ana kadar henüz can kaybı bildirilmediğini açıkladı. Olay yerinden gelen görüntüler, araç hasarının ve yerel altyapıya verilen zararın boyutunu ortaya koyuyor.

Görüntülerdeki sürücünün kendi yaşadığı anları kaydetmesi, felaketin hızla gelişen doğasını ve sokaklardaki su seviyesinin sürücüler için oluşturduğu riski gözler önüne seriyor. Yetkililer, etkilenen bölgelerde vatandaşları uyarıyor ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Şili’de şiddetli yağışlar sonucu aracıyla sele kapılan sürücü o anlar anbean kayıt altına aldı.