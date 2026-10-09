Dolar 49,3373 +0,11%
Euro 55,2479 -0,03%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.695,32 +1,54%
EUR/USD 1,1202 -0,12%
Brent Petrol 104,70 +0,40%
--°

Şiddetli yağışta aracıyla sürüklenen sürücü anbean kayda geçti

Şili’nin orta kesiminde şiddetli yağış Mapocho Nehri’ni taşırdı; Santiago’da cadde ve sokaklar göle döndü, bir sürücü aracıyla sürüklendiğini kaydetti

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Şiddetli yağışta aracıyla sürüklenen sürücü anbean kayda geçti

Sel ve sürüklenme anları kamerada

Şili’de etkili olan şiddetli yağışlar başkent çevresinde yaşamı olumsuz etkiledi. Santiago sokakları ve caddear göle dönerken, bir sürücünün aracı sel sularına kapıldı ve o anlar anbean kayda geçti. Kayıtta aracın çamurla kaplandığı ve sürüklenirken çok sayıda araca çarptığı görülüyor.

Mapocho Nehri taştı:

Ülkenin orta kesiminde yoğun yağışların ardından Mapocho Nehri taştı. Taşan nehir nedeniyle Talagante şehrinin geniş bir bölümü sular altında kaldı. Yetkililer, özellikle nehir kıyısında yaşayanların ani su yükselmelerine karşı hazırlıksız yakalandığını belirtti.

Arama-kurtarma çalışmaları ve durum değerlendirmesi:

Polis ekipleri gece boyunca, hızla yükselen sulara yakalanan insanları ve evcil hayvanları kurtarmak için helikopter desteği kullandı. Ülkede selin yanı sıra toprak kaymaları da rapor edilirken, yetkililer şu ana kadar henüz can kaybı bildirilmediğini açıkladı. Olay yerinden gelen görüntüler, araç hasarının ve yerel altyapıya verilen zararın boyutunu ortaya koyuyor.

Görüntülerdeki sürücünün kendi yaşadığı anları kaydetmesi, felaketin hızla gelişen doğasını ve sokaklardaki su seviyesinin sürücüler için oluşturduğu riski gözler önüne seriyor. Yetkililer, etkilenen bölgelerde vatandaşları uyarıyor ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Şili’de şiddetli yağışlar sonucu aracıyla sele kapılan sürücü o anlar anbean kayıt altına...

Şili’de şiddetli yağışlar sonucu aracıyla sele kapılan sürücü o anlar anbean kayıt altına aldı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Araç kamerası kaydetti: midibüsü sollayan motosiklet aydınlatma direğine çarptı
images

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama
images

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı
images

Moskova'da hava trafiği sekteye uğradı: dört havalimanında seferler yaklaşık yed...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

NATO paylaşımında TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri öne çıktı

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik kanun teklifi yatırımcıya güvence sağlıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da