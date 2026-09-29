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Şifalısu'da yağmur sürücüyü zorladı: tır makasladı, 1 yaralı

Akçakoca Şifalısu mevkiinde yağışla kayganlaşan yolda 06 BAR 967 plakalı tır makasladı; sürücü yaralandı, ekipler müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şifalısu'da yağmur sürücüyü zorladı: tır makasladı, 1 yaralı

Akçakoca kara yolunda tır kazası

Düzce Akçakoca kara yolu Şifalısu mevkiinde etkili olan yağış, yol yüzeyinin kayganlaşmasına neden oldu. Bu koşullarda ilerleyen 06 BAR 967 plakalı çekici; sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak makasladı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler olay yerine ulaştı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansta ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ve müdahale:

Olayla ilgili çağrıyı alan 112 Acil Çağrı Merkezi sağlık ve trafik ekiplerini yönlendirdi. Bölgeye intikal eden ekipler, yaralıya müdahale edip trafiği güvenli şekilde yönlendirdi. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Yol güvenliği ve soruşturma:

Kazanın ardından kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili polis ve trafik birimleri tarafından inceleme başlatıldı; yetkililer yağışlı havalarda sürücüleri hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

06 BAR 967 plakalı aracın makaslaması sonucu oluşan hasarın tespitine ve kazanın oluş nedenlerinin netleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

DÜZCE AKÇAKOCA D655 KARAYOLUNDA KAYGANLAŞAN YOLDA TIR MAKASLADI, TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

DÜZCE AKÇAKOCA D655 KARAYOLUNDA KAYGANLAŞAN YOLDA TIR MAKASLADI, TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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