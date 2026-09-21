Sıfır atık bilinci okul sıralarına taşındı

Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu'nda farkındalık çalışması
Samsun'un Havza ilçesindeki Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulunda, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla bir farkındalık çalışması yapıldı. Etkinlik, öğrencilere temiz çevre ve atık yönetimi konularında farkındalık kazandırmayı hedefledi.
çalışmanın hedefleri:
Etkinlik, Millî Eğitim Bakanlığıın Yeşil Vatan ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda planlandı. Çalışmayla öğrencilerin temiz çevre, geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması konularında bilinçlenmeleri amaçlandı. Okul yönetimi, programın günlük yaşamdaki davranış değişikliklerini destekleyecek şekilde sürdürüleceğini duyurdu.
öğretmenin değerlendirmesi:
Fen Bilimleri Öğretmeni Serap Keser, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Keser, "Temiz bir çevre, çevresine karşı sorumluluk hisseden bireylerin yetişmesiyle mümkün olabilir. Öğrencilerimizin atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinçlenmelerini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.
Okul yetkilileri, düzenlenen farkındalık çalışmasının Sıfır Atık yaklaşımı doğrultusunda devam edeceğini ve öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesine öncelik verileceğini belirtti.
HAVZA MEHMET ÖNGEL 25 MAYIS ORTAOKULU ÇEVRE BİLİNCİ
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