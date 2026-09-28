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Sıfır atık için Muğla'da proje adımları: vakıf başkanı valiyi bilgilendirdi

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ı ziyaret ederek vakfın çalışmaları ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sıfır atık için Muğla'da proje adımları: vakıf başkanı valiyi bilgilendirdi

Sıfır atık çalışmaları masaya yatırıldı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette vakfın yürüttüğü çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi sunuldu ve kentin sıfır atık hedeflerine katkı sağlayacak adımlar konuşuldu.

görüşmede ele alınan konular:

Taraflar, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması için yürütülebilecek iş birliklerini ve bilinçlendirme faaliyetlerini değerlendirdi. Ziyarette vakfın eğitim, uygulama ve izleme süreçlerine dair yöntemler ile saha uygulamalarının yerel düzeyde nasıl güçlendirilebileceği üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

vali akbıyık'ın değerlendirmesi:

Vali Dr. İdris Akbıyık, doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi amacıyla sürdürülebilir çevre politikalarının hayati önem taşıdığını vurguladı. Akbıyık, çevreye duyarlı sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşların desteğiyle projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve Ağırbaş ile vakıf ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, yerel yönetim ile sivil toplum arasında koordinasyonun güçlendirilmesine dönük adımların planlanmasına zemin hazırladı; taraflar önümüzdeki dönemde iş birliğini sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti.

SIFIR ATIK VAKFI BAŞKANI SAMED AĞIRBAŞ, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK’I MAKAMINDA ZİYARET...

SIFIR ATIK VAKFI BAŞKANI SAMED AĞIRBAŞ, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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