Sıfır atık ilk kez COP31 gündemine giriyor: müze ve İstanbul platformu hazırlanıyor

New York temasları ve COP31 vurgusu

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York’tan yaptığı açıklamada Sıfır Atık hareketinin COP süreçlerine dahil olacağını duyurdu. Ağırbaş, "Bu yıl ilk defa Sıfır Atık, COP31’le beraber COP sürecinin gündemine giriyor" ifadelerini kullandı ve vakfın önümüzdeki döneme ilişkin planlarına dikkat çekti.

Emine Erdoğan liderliğinde global bir hareket:

Ağırbaş, hareketin ortaya çıkışına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsündeki atıfını hatırlattı. 2017’de Emine Erdoğan liderliğinde başlayan girişimin bugün Türkiye’nin 81 ili ile dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulduğunu belirtti. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2022’de aldığı karar ile 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildiğini ve Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun kurulduğunu hatırlattı. Ağırbaş, Danışma Kurulu Başkanlığı’nı Emine Erdoğan’ın yürüttüğünü vurguladı.

Vakfın küresel etkinlik takviminde New York İklim Haftası ve Londra İklim Eylem Haftası’nın ana paydaşları arasında yer aldığı; haziran ayında İstanbul’da düzenlenen Sıfır Atık ve İklim Haftası, Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali gibi etkinliklerle de uluslararası katılım sağlandığı bildirildi. Ağırbaş, Sıfır Atık Forumu’na 183 ülkeden 7 binden fazla katılım olduğunu belirterek forumu dünyanın en büyük toplantıları arasında sıraladı.

COP31 hazırlıkları ve İstanbul Platformu:

Açıklamada, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31’in hazırlıklarına ilişkin detaylar paylaşıldı. Ağırbaş, COP31’de 193 ülkeden 100 binden fazla kişinin misafir edileceğini söyledi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un liderliğinde Sıfır Atık temalı etkinlikler düzenleneceğini aktardı.

Bu kapsamda bir Sıfır Atık Müzesi inşa edileceği, müze etrafında gerçekleştirilecek etkinliklerde çeşitli konuların yasalaşma süreçleriyle ilgili müzakereler yapılacağı aktarıldı. Ağırbaş, Sıfır Atık konusunun bundan böyle COP süreçlerinde daha güçlü şekilde tartışılacağını belirterek, COP’un bir çatısı olarak kurulacak İstanbul Platformu altında Sıfır Atık gündeminin kalıcı hale getirileceğini ifade etti.

Ağırbaş ayrıca, iklim değişikliğinin etkilerini örneklerle anlatarak "Tek bir dünyamız var ve bu dünyayı hep birlikte korumak zorundayız" değerlendirmesini yaptı. Vakfın devlet başkanları, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü görüşmelerin sürdüğünü; farklı ülkelerden iş birliği talepleri geldiğini belirterek hedeflerini "daha yaşanabilir ve müreffeh bir dünya" olarak özetledi.

Sonuç olarak Sıfır Atık hareketi, küresel platformlarda görünürlüğünü artırırken COP31 sürecine entegre olma adımıyla uluslararası politika ve yasal düzenlemeler gündeminde daha geniş yer bulmaya hazırlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği New York'ta yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve COP31 Başkanımız Murat Kurum'un da liderliğinde, desteğinde bir Sıfır Atık Müzesi inşa ediyoruz. Etkinliklerimiz olacak. Orada çeşitli konuların yasalara girmesiyle alakalı müzakerelerimiz olacak. Ve bu yıl ilk defa Sıfır Atık, COP31'le beraber COP sürecinin gündemine giriyor. Bundan sonra da COP süreçlerinde Sıfır Atık tartışılmaya başlanacak" dedi.