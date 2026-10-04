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Sıfır Atık Mavi uygulamasıyla Fethiye sahillerinde temizlik seferberliği

Bakan Murat Kurum, Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi ile deniz süpürgeleri ve DERİA'nın Fethiye kıyılarını temizlediğini açıkladı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Sıfır Atık Mavi uygulamasıyla Fethiye sahillerinde temizlik seferberliği

Sıfır Atık Mavi sahada:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi projesi kapsamında denizleri korumak için hizmete alınan deniz süpürgesi ve atık alım gemisinden görüntüler paylaştı.

Fethiye'de uygulama detayları:

Bakan Kurum paylaştığı görüntüler eşliğinde projenin sahadaki işleyişine işaret etti. Kurum, "Fethiye’nin mavisi emin ellerde. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, DERİA tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır Atık Mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak" ifadelerini kullandı.

Kullanılan araçlar ve amaçları:

Paylaşılan verilere göre, deniz süpürgeleri deniz yüzeyindeki atıkları temizlemeye odaklanırken, DERİA isimli atık alım gemisi teknelerden kaynaklanan atıkları denize ulaşmadan topluyor. Bakan Kurum bu çalışmaların kıyı temizliğine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, &quot;DENİZ SÜPÜRGELERİ YÜZEYİ TEMİZLİYOR...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, "DENİZ SÜPÜRGELERİ YÜZEYİ TEMİZLİYOR, DERİA TEKNE ATIKLARINI DENİZE ULAŞMADAN TOPLUYOR. SIFIR ATIK MAVİ İLE DENİZLERİMİZ DE MİS GİBİ OLACAK" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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