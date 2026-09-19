Sıfırlar boşa çıktı: Karabük İdman Yurdu 0-0 Kdz. Ereğli 1980 SK

3. Lig 1. Grup 3. haftasında oynanan karşılaşma Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda tamamlandı. Maçın sonucu 0-0 olurken, karşılaşmayı yöneten hakemler Hakan Aktaş, Semih Kocaman ve Emirhan Konyalı'ydı.

maç özeti:

İki takım da gol bulmakta zorlandı; mücadele genel olarak savunma ağırlıklı geçti. Değişiklikler oyuna zaman zaman hareket getirse de skoru değiştirecek net fırsatlar değerlendirilemedi. Kaleciler ve savunmaların etkinliği, müsabakanın skorunu belirledi.

kadrolar ve değişiklikler:

Karabük İdman Yurdu: Berat Çelebi, Muhammed Semih Kocatürk, Melik Ahmet İpek, Tolga Mert Aslan, Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz (Cihan Aydın dk. 80), Osman Boz, Mevlüt Han Ekelik (Özgür Özden Dağdelen dk. 64), Halil İbrahim Kaya (Mücahit Emre Sivri dk. 80), Kaan Erdoğan (Taner Yıldız dk. 64), Berkcan Cengiz (Hasan Türkyılmaz dk. 44).

Kdz. Ereğli 1980 Spor Kulübü: Deniz Aydın, Cömert Kandemir, Vedat Saygı, Berkehan Biçer, Salih Mert Aksungur, İsmail Zobu (Emir Hakan Patan dk. 80), Engin Alp Yamaç, Yakal Taylan (Onurcan Güler dk. 80), Mehmet Eren Aktaş, Miraç Asıltekin (Serkan Dursun dk. 60), Hüseyin Mevlütoğlu.

kartlar ve hakemler:

Maçta sarı kart gören oyuncular: Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz (Karabük İdman Yurdu) ile Yakal Taylan, Berkehan Biçer (Kdz. Ereğli 1980 Spor Kulübü). Hakem üçlüsü Hakan Aktaş, Semih Kocaman ve Emirhan Konyalı mücadeleyi yönetti.

TFF 3. LİG 1. GRUP ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA KARABÜK İDMAN YURDU, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI KARADENİZ EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ İLE 0-0 BERABERE KALDI.