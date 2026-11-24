Sığırtmaçlı Mahallesi İlkokulu'nda öğretmenler günü sürprizi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Sığırtmaçlı Mahallesi İlkokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında veliler ve öğrenciler öğretmenlere anlamlı bir sürpriz düzenledi. Okuldaki kutlama, duygusal anlara sahne oldu ve topluluk içinde sıcak bir etkileşim oluşturdu.

veliler okulda, öğrenciler çiçeklerle destek verdi:

Etkinlikte öğrenci velileri okula gelerek öğretmenlerin gününü kutladı; öğrenciler ise çiçek vererek duygularını gösterdi. Bu küçük jestler, okul ile aile arasındaki iletişimin ve karşılıklı saygının güçlü bir göstergesi olarak öne çıktı.

öğretmenlerin teşekkürleri ve duyguları:

Öğretmen Halil Kayalı, velilerin ve öğrencilerin yönelttiği sürpriz karşısında memnuniyetini dile getirdi ve duygularını şu sözlerle paylaştı: "Öğrenci velilerimiz okula kadar gelerek Öğretmenler Günü’müzü kutladılar. Çok memnun oldum. Öğrencilerim de çiçek vererek günümü kutladı. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Çok mutlu oldum"

Yaşanan bu buluşma, okul topluluğunda sevgi ve dayanışma duygularının önemini bir kez daha ortaya koydu. Sığırtmaçlı Mahallesi İlkokulu'ndaki etkinlik, öğretmenlerle ailelerin karşılıklı takdirini ve desteğini pekiştiren anlamlı bir anı olarak kayda geçti.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNE BAĞLI SIĞIRTMAÇLI MAHALLESİ İLKOKULU’NDA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖĞRETMENLERE ANLAMLI BİR SÜRPRİZ YAPILDI. ÖĞRENCİ VELİLERİ OKULU ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERİN GÜNÜNÜ KUTLARKEN, ÖĞRENCİLER DE ÖĞRETMENLERİNE ÇİÇEK VEREREK SEVGİLERİNİ GÖSTERDİ.