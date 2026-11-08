Sigortacılıkla iklim riskine karşı kapsamlı dayanıklılık çağrısı

Türkiye'nin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yaptığı COP31 açılışı vesilesiyle konuşan Türkiye Sigorta Birliği ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, iklim krizinin yalnızca çevresel bir konu olmadığını; artık ekonomik ve toplumsal güvenliğin de merkezinde yer aldığını vurguladı. Yaşar, son dönemde yaşanan seller, kuraklık ve aşırı hava olaylarının iklim risklerinin geleceğin değil bugünün meselesi olduğunu gösterdiğini belirtti.

iklim risklerinin ekonomik etkileri:

Yaşar, dayanıklılık anlayışının değişmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: 'Bir sel yalnızca evleri ve araçları değil, üretimi, ticareti ve istihdamı da etkiliyor. Kuraklık, tarımsal üretimden gıda fiyatlarına kadar geniş bir alanda sonuçlar doğuruyor.' Bu tabloya dikkat çekerek, iklim risklerinin ekonomik kararlar, yatırımlar ve kalkınma politikalarının merkezine yerleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

sigortacılığın rolü ve çağrı:

Yaşar, sigortacılığın afet sonrası tazminat mekanizmasından öte bir yapı taşı olduğunu ve karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası hâline getirilmesi gerektiğini söyledi. 'Sigortacılık bu dönüşümün seçeneklerinden biri değil, olmazsa olmaz yapı taşıdır. Sigortayı yalnızca hasar sonrasında devreye giren bir tazminat mekanizması olarak gören anlayışı değiştirmek zorundayız,' ifadeleriyle politika yapıcılara çağrı yaptı.

Yaşar, sigortanın olmadığı yerde risk maliyetinin vatandaşın, işletmenin ve kamunun üzerinde kaldığını, bu nedenle 'sigortacılığı kararların sonucuna değil, karar alma süreçlerinin merkezine yerleştirmeliyiz' değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca sigortacılığın başarısını yalnızca ödenen tazminatlarla değil, korunmasına katkı sağladığı ekonomik ve toplumsal değerle ölçmek gerektiğini belirtti ve bunun için veri, teknoloji, risk analizi ve önleyici çözümlerin önemine vurgu yaptı.

Marmara sellerinin bilançosu ve sigorta koruma açığı:

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise ekim ayında Marmara Bölgesi'nde yaşanan sellerin sigorta bilançosuna ilişkin verileri paylaştı. Özsoy, 'Son verilere göre sektör genelinde açılan hasar dosyası sayısı 12 bin 440'a, toplam bildirilen hasar büyüklüğü 13,86 milyar lira'ya ulaştı. Bugüne kadar sigortalılara yaklaşık 1,09 milyar lira tazminat ödendi. Hasar tespit ve ödeme süreçleri devam ediyor,' dedi.

Özsoy, açıklamasında bu rakamların sadece sigorta güvencesi altındaki zararları yansıttığını, sigortasız kayıplar da hesaba katıldığında afetin ekonomik boyutunun çok daha büyük olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye'deki koruma açığına dikkat çekerek, 'Ülkemizde yaklaşık her dört araçtan yalnızca biri kasko güvencesine sahip' hatırlatmasını yaptı ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla suya maruz kalan batarya ve elektronik sistemlerde zaman içinde ortaya çıkabilecek yeni risklere işaret etti.

uluslararası iş birlikleri ve adımlar:

COP31 kapsamında Türkiye Sigorta Birliği tarafından oluşturulan Insurance House girişimine verdikleri desteği açıklayan Yaşar, 11-12 Kasım'da gerçekleştirilecek COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi ile 13-14 Kasım'da UNEP FI tarafından düzenlenecek COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigorta Zirvesi'nin uluslararası iş birlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Yaşar son olarak, iklim finansmanının yalnızca karbon emisyonlarını azaltmaya odaklanamayacağını; şehirlerin, altyapının ve üretimin değişen iklim şartlarına hazırlanmasının da ciddi kaynak gerektirdiğini söyledi ve 'Sigorta ve reasüransın bu süreçteki rolü, ekonomik dayanıklılığın temelinde yer alıyor' diyerek çağrısını yineledi. 'Geleceğe güvenle bakmak istiyorsak, yarının şartlarına bugünden hazırlanmalıyız,' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ VE MAHER HOLDİNG SİGORTA GRUBU BAŞKANI AHMET YAŞAR