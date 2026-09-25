Sıhhiye adliyesinde 10 ekim davası için gelen isim Özgür Özel

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel adliyeye geldi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirilen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davanın görüldüğü Sıhhiye Adliyesi'ne geldi.

Adliye önünde beklenen açıklama:

Özel'in adliye önünde dava sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Gelüş nedeni, davanın izlenmesi ve taraflara ilişkin süreci kamuoyuyla paylaşma amacı olarak açıklandı.

Davanın hatırlattıkları:

10 Ekim 2015'teki saldırı, dönemin soruşturma ve yargılama süreçleriyle birlikte Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu davanın Sıhhiye Adliyesi'nde görülmesiyle ilgili güncel gelişmeler, duruşma takvimi ve tarafların ifadeleri takip ediliyor.

Özel'in adliye ziyaretinin ardından yapacağı açıklamalar, davanın seyrine ve kamuoyunun beklentilerine ilişkin değerlendirmeler içerebilir.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ANKARA’DA 103 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ 10 EKİM 2015’TEKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN DAVANIN GÖRÜLDÜĞÜ SIHHİYE ADLİYESİ’NE GELDİ.