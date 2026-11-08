Şiir gecesi gelirleri Ay Düşer Yollarına ile depremzede kızlara umut oldu

Etkinlikte sahneye taşınan şiir ve müzik:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen tanıtım ve imza programı, edebiyat ve müziğin iç içe geçtiği bir geceye dönüştü. Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eğitimci Fatma Burtaç Kıray'ın sunumuyla başlayan programda şiir dinletileri ve müzik performansları salonu dolduran dinleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Programda sahne alan isimler arasında Öğretmen Şerif Özdemir, Gazeteci, Yazar, Şair, TV program yapımcısı ve sunucusu Fahrettin Çelik, Emekli Durdu Yüce, Fotoğraf Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Halk Şairi Mehmet Girişit ile Şair Çetin Doğan yer aldı. Katılımcılar, eserleri seslendiren sanatçı ve şairlerin yorumlarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Kitabın amacı ve bağış uygulaması:

Şair Çetin Doğan'ın kaleme aldığı Ay Düşer Yollarına adlı şiir kitabının satışından elde edilecek tüm gelirler, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden ailelerin eğitim gören kız çocuklarının eğitimi için bağışlanacak. Bu sosyal sorumluluk hedefi, tanıtım gecesine ayrı bir anlam kattı ve katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Program sırasında konuşan Şair Çetin Doğan, beklenenden fazla katılımın ve ilginin kendisini duygulandırdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Doğan, gecenin söz ve müziklerin birleşimiyle salonda kalıcı bir anı bırakığını, katılımcıların gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Gecede vurgulanan mesaj, edebiyatın ve sanatın toplum yararına dönüştürülebileceği idi. Kitabın sadece sanat değeriyle değil, aynı zamanda dayanışma ve destek eylemi olarak da öne çıktığı ifade edildi. Katılımcılar, projenin hedeflerini ve bağış sürecinin şeffaf biçimde yürütüleceğini öğrenerek desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Sonuç olarak Ay Düşer Yollarına tanıtımı, yerel toplumun bir araya geldiği, şiirin ve müziğin birleştirici gücünün eğitime destek amacıyla somutlaştığı bir etkinlik olarak kayda geçti. Organizasyona ilgi gösteren herkese teşekkürler iletildi ve kitabın satış gelirlerinin bu amaçla kullanılacağına dair kararlılık bir kez daha vurgulandı.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ŞAİR ÇETİN DOĞAN’IN KALEME ALDIĞI, SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK TÜM GELİRLERİN 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HAYATINI KAYBEDEN AİLELERİN EĞİTİM GÖREN KIZ ÇOCUKLARINA BAĞIŞLANACAĞI "AY DÜŞER YOLLARINA" ADLI ŞİİR KİTABININ TANITIM VE İMZA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.