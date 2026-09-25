Şiirle bölge sınavını aşan ses: Hitit Üniversitesi öğrencisi Türkiye birincisi oldu

yarışma finalinde öne çıkan performans:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının finalinde, yedi bölgenin birincileri Türkiye birinciliği için karşı karşıya geldi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Esmanur Çancılar, final aşamasında Türk edebiyatının önemli isimlerinden Arif Nihat Asya'nın 'Naat' adlı şiirini seslendirdi.

Çancılar'ın yorumu jüri tarafından beğenildi ve performansı sonucunda Türkiye birinciliğine layık görüldü. Finalin rekabet düzeyi ve bölge birincilerinin temsil ettiği çeşitlilik, yarışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

üniversitenin tebrik ve teşekkür açıklaması:

Hitit Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Esmanur Çancıların başarısı tebrik edildi. Açıklamada, hazırlık sürecinde emek veren özellikle Doç. Dr. Seydi Kiraz olmak üzere akademisyenlere teşekkür edildi.

sonuç ve anlamı:

Çancılar'ın elde ettiği sonuç, hem Hitit Üniversitesi'nin kültürel faaliyetlerindeki görünürlüğünü artırıyor hem de genç kuşaktaki edebî ilginin ve performans sanatlarının desteklendiğini gösteriyor. Yarışmadaki başarı, öğrencinin akademik çevresi tarafından memnuniyetle karşılandı ve kurum içinde kutlandı.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ ESMANUR ÇANCILAR, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 11. GENÇLER ARASI KÜLTÜR VE SANAT YARIŞMALARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞİİR YARIŞMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.