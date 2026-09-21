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Siirt belediyesi ulaşıma ve saha çalışmalarına 21 araç daha kattı

Siirt Belediyesi, öz kaynaklarla temin edilen 15 halk otobüsü ve 6 iş makinesiyle ulaşım, altyapı ve saha hizmetlerini güçlendirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Siirt belediyesi ulaşıma ve saha çalışmalarına 21 araç daha kattı

Tören ve katılımcılar:

Siirt Belediyesinin öz kaynaklarıyla alınan araçların teslim töreni 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirildi. Programa Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, protokol üyeleri, kurum müdürleri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Araçların özellikleri:

Belediyenin filosuna dahil edilen araçlar arasında ulaşım hizmetleri için 2’si 12 metre, 13’ü 8 metre olmak üzere toplam 15 yeni halk otobüsü ile saha ve altyapı çalışmalarında kullanılacak 6 yeni iş makinesi bulunuyor. Vali Kızılkaya, araçların belediyenin öz kaynaklarıyla temin edildiğini ve verimli kullanılarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulacağını vurguladı.

Programın akışı ve kullanım alanları:

Konuşmaların ardından yeni araçlar protokol tarafından incelendi ve halk otobüsleriyle şehir turu gerçekleştirildi. Vali Kızılkaya, göreve geldikleri günden bu yana belediyenin öz kaynaklarıyla toplam 42 yeni araç kazandırıldığını belirtti. Yeni araçların ulaşım, altyapı ve saha hizmetlerinde kullanılacağı kaydedildi. Programın sonunda Siirt Belediyesi Makine İkmal Şefliğinde koyun kesilerek dua edildi.

SİİRT BELEDİYESİNİN ARAÇ FİLOSUNA 21 YENİ ARAÇ KATILDI

SİİRT BELEDİYESİNİN ARAÇ FİLOSUNA 21 YENİ ARAÇ KATILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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