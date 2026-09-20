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Siirt-Kurtalan yolunda koyun yünlerine saklanmış 37 kilo 600 gram esrar bulundu

Siirt-Kurtalan kara yolunda yapılan kontrolde narkotik köpeği JPO'nun da katılımıyla koyun yünlerine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siirt-Kurtalan yolunda koyun yünlerine saklanmış 37 kilo 600 gram esrar bulundu

Siirt-Kurtalan yolunda koyun yünlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt-Kurtalan kara yolunda durdurulan bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, koyun yünleri içerisine saklanmış şekilde 37 kilo 600 gram esrar bulundu.

operasyonun ayrıntıları:

Aramaya narkotik madde arama köpeği JPO da katıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında tespit edilen uyuşturucu, yünlerin içine gizlenmiş biçimde ele geçirildi. Olay, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik sürdürülen faaliyetlerin bir parçası olarak kayda geçti.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

SİİRT’TE 37 KİLO 600 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

SİİRT’TE 37 KİLO 600 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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