Siirt semalarında yağmur sonrası renkli sürpriz

Siirt'te yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı görüldü

Siirt kent merkezinde yağışın hemen ardından beliren gökkuşağı, kentin farklı noktalarından izlendi. Apartmanların arasından yükselen renkli yay, gökyüzü ile kent siluetinin birleştiği etkileyici kareler oluşturdu.

görüntülerin şehir dokusuyla buluşması:

Vatandaşlar, gökkuşağının oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Siirt merkezinde özellikle apartmanların arasındaki boşluklardan görülen yay, şehir siluetiyle birlikte dikkat çekti.

oluşumun nedeni:

Gözlemlenen gökkuşağı, yağış sonrası güneş ışınlarının atmosferdeki su damlacıklarıyla etkileşime girmesi sonucu ortaya çıktı. Bu doğal optik olay, ışığın su damlacıklarında kırılması ve yansımasıyla renkli bir yay biçiminde görüldü.

Oluşan manzara, kısa süren ancak fotoğraf ve video kaydıyla çoğaltılan bir görsel şölen sundu; vatandaşlar anı kaydetmek için cihazlarını kullandı.

SİİRT'TE YAĞIŞ SONRASI GÜNEŞ IŞINLARININ ATMOSFERDEKİ SU DAMLACIKLARIYLA ETKİLEŞİMİ SONUCU OLUŞAN GÖKKUŞAĞI, VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERALARIYLA DA KAYDEDİLDİ.