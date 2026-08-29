Siirt'e 124 hekim atandı, sağlık hizmetleri güçlendirildi

Siirt'in sağlık ağı 124 hekimle güçlendirildi

Siirt’te sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla, 2026 yılı 130. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında il genelindeki sağlık kuruluşlarına toplam 124 hekim ataması yapıldı. Atamalar, hem birinci basamak hizmetlerini hem de hastanelerdeki uzmanlık ihtiyaçlarını hedefliyor.

atama dağılımı:

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen hekimler arasında 102 pratisyen hekim ile 22 uzman tabip bulunuyor. Bu dağılımla kırsal ve kentsel alanlardaki hizmet erişiminin dengelenmesi ve acil servislerin desteklenmesi amaçlanıyor.

uzman hekim atamaları ve görev yerleri:

Kurtalan Devlet Hastanesi kadrosuna anestezi, deri ve zührevi hastalıkları, kulak burun boğaz, ortopedi ve psikiyatri uzmanları atanırken, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi için şu branşlarda uzman hekim ataması yapıldı: acil tıp, adli tıp, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk alerji, pediatri, çocuk psikiyatri, dermatoloji, enfeksiyon hastalıkları, fizyoterapi, göz hastalıkları, kadın doğum, kardiyoloji ve patoloji.

Ayrıca Pervari Toplum Sağlığı Merkezine bir aile hekimliği uzmanı, Siirt İl Sağlık Müdürlüğüne ise bir halk sağlığı uzmanı görevlendirildi.

yetkili açıklaması:

Siirt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu, atamaların kentte sağlık hizmetlerinin daha güçlü ve etkin sunulmasına katkı sağlayacağını belirtti. Hacıoğlu, sürece destek veren Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek atamaların Siirt ve sağlık teşkilatı için hayırlı olmasını diledi.

SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. BESİM HACIOĞLU'NUN PAYLAŞIMI