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Siirt'te acı hafıza: Daltepe ve Kalkancık'ta 37 şehit anıldı

Siirt'in Şirvan ilçesindeki Daltepe ve Kalkancık köylerinde 1993'te PKK tarafından katledilen 37 vatandaş, düzenlenen törenle dualarla yad edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 00:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Siirt'te acı hafıza: Daltepe ve Kalkancık'ta 37 şehit anıldı

Siirt'te acı hafıza: Daltepe ve Kalkancık'ta 37 şehit anıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 1993 yılında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca katledilen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 37 vatandaş düzenlenen anma törenünde yad edildi. Valilik himayesinde gerçekleştirilen programlarda şehit mezarları ziyaret edilerek dualar okundu.

anma programının akışı:

Törenler, Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen dualarla başladı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit kabirlerini tek tek ziyaret edip kabirlere kırmızı güller bıraktı. Anma töreninde, hem şehit yakınlarının hem de bölge halkının yoğun katılımı dikkat çekti.

yetkililerin mesajı:

Törende konuşan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 1993'teki hain saldırıda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak üzere bir araya geldiklerini belirtti ve acının yıllara rağmen taze kaldığını vurguladı. Vali Kızılkaya, "Bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda kadınlar, yaşlılar ve çocukların da aralarında bulunduğu 37 masum şehit edilmiştir. Aralarında henüz adı dahi konulmamış bebeklerin ve yalnızca 8 aylık Gülcan bebeğin de bulunması, yaşanan vahşetin ve insanlık dışı saldırının acısını daha da derinleştirmektedir. Onlar bu toprakların evlatları, anneleri, babaları, kardeşleri ve çocuklarıydı. Onların acısı yalnızca ailelerinin değil, milletimizin ortak acısıdır" dedi.

Şirvan Kaymakamı Ertuğrul Bayram ise şehitlerin emanetine sahip çıkılacağını belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı; törene katılanlar, mazide yaşanan acıların unutulmayacağını ifade etti.

Anma programına Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şirvan Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, kurum müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenler sonunda şehitliklerdeki kabirler ve anıların korunmasına dair ortak bir sorumluluk mesajı verildi.

Anma etkinlikleri, bölgedeki hafızayı canlı tutma çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi; yetkililer, bu tür programların toplumsal dayanışmayı ve hafıza aktarımını güçlendirdiğini belirtti.

SİİRT’TE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK&#039;NIN KATLETTİĞİ 37 MASUM KURBAN TÖRENLE ANILDI

SİİRT’TE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN KATLETTİĞİ 37 MASUM KURBAN TÖRENLE ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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