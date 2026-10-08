Dolar 49,2104 +0,02%
Euro 55,1603 +0,13%
Bist 12.058,17 -0,53%
Altın Gram 6.553,59 +0,04%
EUR/USD 1,1179 -0,18%
Brent Petrol 105,30 +5,09%
--°

Siirt'te Aksa Tufanının üçüncü yıldönümünde Filistin için dayanışma ve dua

Siirt'te Aksa Tufanı'nın 3. yıldönümünde, Filistin Dayanışma Platformu basın açıklamasıyla Filistin halkına destek vererek uluslararası duyarlılık çağrısında bulundu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Siirt'te Aksa Tufanının üçüncü yıldönümünde Filistin için dayanışma ve dua

Siirt'te Aksa Tufanının anıldığı destek açıklaması

Siirt Filistin Dayanışma Platformu, Aksa Tufanının 3. yıl dönümü vesilesiyle kent merkezindeki Güres Caddesi'nde bir basın açıklaması düzenledi. Programa platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

etkinlikte öne çıkan talepler:

Yapılan açıklamada, Filistin'de süregelen insani duruma dikkat çekildi ve yaşananların sonlandırılması için uluslararası kamuoyunun duyarlı olması çağrısında bulunuldu. Katılımcılar, bölgede kalıcı barış ve huzurun sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

dualar ve kapanış:

Basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi. Katılımcılar, Filistin halkının özgürlük ve güven içinde yaşam sürmesi temennisini dile getirdi. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

SİİRT’TE AKSA TUFANI’NIN 3. YIL DÖNÜMÜNDE FİLİSTİN’E DESTEK AÇIKLAMASI

SİİRT’TE AKSA TUFANI’NIN 3. YIL DÖNÜMÜNDE FİLİSTİN’E DESTEK AÇIKLAMASI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kayseri'de ceviz ağacından düşen öğretmen yaşamını yitirdi
images

Gökyüzü umutla süslendi: Yason Burnu'nda çocukların uçurtma şenliği
images

Veda eden başkan: Bilecik Barosu'nda 21 yıllık dönem sona erdi
images

Anneler Kanlıkavak'ta buluştu: 75 anne bebekleriyle birlikte egzersiz yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Amasra açıklarında izine rastlanamayan tekne için dalgıçlar seferde

İlkadım'da mali disiplin vurgusu: 2027 bütçesi 3 milyar 810 milyon 520 bin TL

Gaziantep'te husumet cinayeti: ağır yaralanan genç altıncı günde hayatını kaybetti

Seferihisar'da devriye sırasında durdurulan araç ve iş yerinden 563 sentetik hap çıktı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı