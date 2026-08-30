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Siirt'te Atatürk anıtı önünde birlik mesajı: 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:09

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Siirt'te Atatürk anıtı önünde birlik mesajı: 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

Siirt'te 30 Ağustos törenleri coşkuyla gerçekleşti

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene katılanlar:

Törene, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, şehit yakınları, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program akışı:

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Tören, günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan programla devam etti.

SİİRT’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI

SİİRT’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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