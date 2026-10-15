Siirt'te bir ilk: kameralı kapalı yöntemle akciğer kanseri ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

operasyon ve yöntem:

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi ekibi, uzmanlar Op. Dr. İslam Aktürk ve Op. Dr. Alper Süer tarafından akciğer kanseri tanısı konulan bir hastaya kapalı cerrahi yöntem olan VATS ile lobektomi uyguladı. Bu müdahale ilde ilk kez gerçekleştirilen bir uygulama olarak kayda geçti.

Operasyonun ardından hasta, modern cerrahi yaklaşım sayesinde açık cerrahide görülen zorlu iyileşme sürecini yaşamadı ve planlanan takiplerle birlikte yaklaşık 4 gün içinde taburcu edildi.

vakaya yönlendirme ve tanı:

Hastanın akciğer lezyonu, enfektif şikayetlerle başvurusu sırasında çekilen tomografide tesadüfen tespit edildi. Göğüs Hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilen bulgu sonrası hasta cerrahi için ekibe yönlendirildi ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından ameliyata alındı.

erken müdahale ve hedefler:

Op. Dr. İslam Aktürk, erken ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, şüpheli bulgu görüldüğünde hastaların ilgili merkezlere yönlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Aktürk ayrıca bu tür özellikli ameliyatların Siirt'te kalıcı ve ulaşılabilir hale getirilmesi, vatandaşların kendi memleketlerinde nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi ve il dışı sevklerin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Operasyonu gerçekleştiren ekip, sürece katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarına ve yetişmelerinde emeği bulunan hocalarına teşekkür etti. Hastanın ameliyat sonrası hızlı iyileşmesi, kapalı cerrahinin hasta konforu ve ağrı yönetimi açısından sağladığı avantajları ortaya koydu.

SİİRT’TE BİR İLK: KAPALI YÖNTEMLE AKCİĞER KANSERİ AMELİYATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ