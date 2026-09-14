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Siirt'te birlik ve hafıza günü: Atatürk'ün gelişi 110. yılda anıldı

Siirt'te 14 Eylül 'Şeref Günü' törenleriyle anıldı; Atatürk'ün 14 Eylül 1916'deki gelişi, Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve halk tarafından saygıyla karşılandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Siirt'te birlik ve hafıza günü: Atatürk'ün gelişi 110. yılda anıldı

14 Eylül anma töreni:

Siirt'te Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 110. yılı, '14 Eylül Siirt'in Şeref Günü' kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından Şeref Defterini imzalamak üzere Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya sahneye davet edildi.

törenin akışı:

Programın resmi bölümü, anıt önündeki törenle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Kızılkaya, Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Kızılkaya, Atatürk'ün 14 Eylül 1916 tarihinde Siirt'e gelişinin kentin tarihî hafızasında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı ve Cumhuriyet'in kazanımlarının korunması ile milli ve manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin daha güçlü bir geleceğe taşınması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

verilen mesajlar:

Programda İmam Hatip Anadolu Lisesi öğretmeni Taylan Bulut da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Bulut, Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı olarak görevliyken 14 Eylül 1916'da Siirt'e gelişinin kentin tarihî hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu; Siirt halkının Atatürk'ü büyük bir sevgi ve coşkuyla karşıladığını aktardı. Bulut ayrıca kentin din alimleri, aşiretleri ve bölge halkının birlik ve beraberlik içinde yürütülen çalışmalarının bölgenin düşman işgalinden kurtarılmasına katkı sağladığını belirtti.

Tören, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi. Programa Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya başta olmak üzere il protokolü, askeri ve mülki erkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

SİİRT’İN ŞEREF GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

SİİRT’İN ŞEREF GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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