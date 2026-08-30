Siirt’te çakılların savurduğu tır yoldan çıktı
kaza yeri ve olayın oluş şekli:
Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtalan-Gökdoğan köyü mevkiinde meydana geldi. Yolda bulunan çakılların savurduğu malzemeler nedeniyle tırın sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ve aracın kontrolden çıkarak kaza yaptığı ifade edildi.
sürücü durumu ve inceleme:
Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtuldu. Araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; kazanın nedenleri ve oluş şekli ayrıntılı olarak araştırılıyor.
Siirt'te tır yoldan çıktı
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