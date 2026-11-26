Yangının seyri

Siirt'in Doğan Mahallesi'nde bir prefabrik evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, söz konusu prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.

müdahale ve inceleme:

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engelledi ve söndürme çalışmaları yürüttü. Olayın ardından yetkililer, yangının nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlattı. Yapılacak soruşturmayla yangının çıkış sebebi netleştirilmeye çalışılacak.

DOĞAN MAHALLESİ'NDE PREFABRİK EVDE BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. ALEVLERİ FARK EDEN ÇEVRE SAKİNLERİNİN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.