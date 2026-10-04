Siirt'te fıstık, doğa ve kültür buluşması

Festival kortej ve etkinliklerle başladı:

Siirt’in doğal, kültürel ve tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali, resmi açılışın ardından kortej yürüyüşü, stantlar ve sahne etkinlikleriyle başladı. Açılış programında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt’in farklı kültürlerin barış ve hoşgörü içinde yaşadığı kadim bir kent olduğunu vurguladı ve festivali kentin kültürel mirasını yaşatıp tanıtmak için önemli bir fırsat olarak niteledi.

Güres Caddesi boyunca düzenlenen kortejde il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, üreticiler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Festival alanında kurulan stantlarda Siirt fıstığı başta olmak üzere yöresel ürünler sergilendi; halk oyunları gösterileri ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri programın dikkat çeken unsurları oldu.

Üretim hedefleri ve ekonomik boyut:

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre bu yıl için beklenen rekolte yaklaşık 32 bin ton olarak belirtildi. Vali Kızılkaya, mevcut üretimin kent ekonomisine doğrudan katkısının yaklaşık 35 milyar lira olduğunu, sektörün diğer bileşenleriyle birlikte bu katkının yaklaşık 50 milyar lira seviyelerine ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Kentte fıstık üretiminin sürdüğü alanın 409 bin 352 dekar olduğuna işaret eden Kızılkaya, sulama yatırımları ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasıyla üretimi 50 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bu hedef, mevcut rekolteyle kıyaslandığında hem verim artışı hem de pazarlama ve marka değerinin güçlendirilmesi anlamında kent için stratejik bir öncelik taşıyor.

Hasat, ödüller ve yerel katılım:

Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında en dikkat çekeni Botan Vadisi'nde gerçekleştirilen fıstık hasadı oldu. Vali Kızılkaya'nın da üreticilerle birlikte hasada katılması, hem saha çalışmalarına verilen önemi hem de üreticiyle kurulan yakın ilişkiyi gösterdi.

Ayrıca festival süresince düzenlenen "Siirt Fıstığının Enleri Ödül Töreni" ve "Siirt fıstığının geleceği ve bahçe yönetimi" konulu söyleşi gibi etkinlikler, üretim kalitesinin artırılmasına ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına zemin hazırladı. Stant ziyaretlerinde üreticilerle birebir görüşen protokol üyeleri, yerel ürünlerin tanıtımına ve satılmasına destek verdi.

Festival, hem üreticilerin bilgi paylaşımı ve tanıtım imkânlarını güçlendirirken hem de Siirt fıstığının coğrafi işaretli değerini marka haline getirme hedefini gündemde tutmayı sürdürdü. Etkinlikler, kentin tarımsal potansiyelini görünür kılarken yerel ekonomiye canlılık katma amacını taşıyor.

FESTİVAL, BANDO EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE DEVAM ETTİ