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Siirt'te gaziler günü törenleri valilik ev sahipliğinde sürdü

19 Eylül Gaziler Günü Siirt’te Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, anma töreni, federasyon ziyareti ve valilik yemek programıyla sürdü.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt'te gaziler günü törenleri valilik ev sahipliğinde sürdü

Siirt'te gaziler günü törenleri

19 Eylül Gaziler Günü, Siirt’te düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Program, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Törenin başlangıcı ve anma:

Alanda gerçekleştirilen resmi törende konuşmalarda gazilerin fedakârlıkları vurgulandı. Katılımcılar arasında şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Tören, anma niteliğinde düzenlenen konuşmalar ve protokol temsillerinin katılımıyla tamamlandı.

Protokol ziyaretleri ve yemek programı:

Tören sonrası Vali Vekili Birkan Tatlısöz başta olmak üzere il protokolü, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonunu ziyaret etti. Federasyon Başkanı Baki Olgaç federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi; Tatlısöz, gazilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Programa; AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Murat Çatak, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tekin Şahin, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Program, Siirt Valiliği ev sahipliğinde şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenecek yemekle devam etti ve etkinlikler burada sona erdi.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ, SİİRT&#039;TE DÜZENLENEN TÖREN VE ÇEŞİTLİ PROGRAMLARLA KUTLANDI.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ, SİİRT'TE DÜZENLENEN TÖREN VE ÇEŞİTLİ PROGRAMLARLA KUTLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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