Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Siirt'te gün içinde beş yangın alarmı: Çamtaşı'nda söndürme çalışmaları devam ediyor

Siirt'te orman ve arazi yangınlarına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti; 5 noktadan 4'ü söndürüldü, Baykan Çamtaşı'nda çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:47

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 10:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Siirt'te gün içinde beş yangın alarmı: Çamtaşı'nda söndürme çalışmaları devam ediyor

Siirt genelinde yangınlara müdahale

Siirt il sınırları içinde gün boyunca farklı noktalarda orman ve arazi yangınları çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olaylara müdahale ederek, dört bölgedeki yangını söndürdü; Baykan ilçesi Çamtaşı bölgesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.

Müdahale ve bölgesel durum:

Gün içinde 3 orman ve 2 tapulu arazi yangınına müdahale edildi. Baykan ilçesi Çamlık bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı ve ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Baykan'ın Çamtaşı bölgesindeki orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar kesintisiz sürdürüyor.

Eruh ilçesi Oymakılıç köyü Mezarlık mevkiinde meydana gelen yangın, ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Çizmeli bölgesinde tapulu arazide çıkan yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü. Şirvan ilçesindeki yangına yönelik müdahale de tamamlanarak alevler söndürüldü.

araştırma ve sonrası çalışmalar:

Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili araştırmalar başlatıldı. Yetkililer, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü; ekiplerin özellikle Çamtaşı bölgesindeki müdahaleyi yoğunlaştırdığını bildiriyor. Yangınların nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

SİİRT GENELİNDE FARKLI NOKTALARDA ÇIKAN ORMAN VE ARAZİ YANGINLARINA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ...

SİİRT GENELİNDE FARKLI NOKTALARDA ÇIKAN ORMAN VE ARAZİ YANGINLARINA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Komşuların ihbarı evdeki ölümü ortaya çıkardı
images

Polisin operasyonuyla İlkadım'da cezasını çekecek hükümlü teslim alındı
images

Batman'da spor salonunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişi içeride kaldı
images

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 16 bin 865 sentetik ecza ele geçiri...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gözaltı merkezinden paylaşılan fotoğraflarda Maduro umut mesajı verdi

zaferin kazanıldığı topraklarda birlik ve gençlik coşkusu

Bişkek'te Atatürk Parkı'nda 30 ağustos zafer bayramı anıldı

Yavalı tünelinde sel hayatı sekteye uğrattı: Oltu-Yusufeli yolu bir saat kapandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor