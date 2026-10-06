Siirt'te jandarmadan İzmir bağlantılı 2 bin 650 hap operasyonu

Operasyonun seyri:

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda İzmir'den Siirt'e uyuşturucu hap getirileceğine dair bilgi edindi. Fiziki takip başlatan ekipler, şüphelinin bulunduğu aracı Siirt-Kurtalan kara yolu üzerinde durdurdu.

Yapılan aramalarda narkotik arama köpeği "İnşa"'nın çantalara verdiği tepki üzerine ekipler detaylı inceleme yaptı ve 2 bin 650 adet uyuşturucu hap ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan A.D., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve jandarma ekipleri benzer sevkiyatların takibini sürdürüyor.

Operasyonda izlenen yöntemler arasında istihbarata dayalı takip, durdurma ve narkotik köpeği destekli arama yer aldı; bu uygulamalar, kaçakçılıkla mücadelede etkin sonuçlar sağlamayı hedefliyor.

SİİRT’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 BİN 650 HAP ELE GEÇİRİLDİ