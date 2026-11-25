Siirt'in Pervari ilçesinde hafriyat kamyonu devrildi

Kaza, Pervari'ye bağlı Gölgeli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 GCF 805 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

kaza yeri ve araç durumu:

Olay sırasında kamyonun yoldan çıkarak yan veya devrilme pozisyonuna geçtiği, araçta belirgin bir şekilde maddi hasar oluştuğu bildirildi. Kazanın olduğu noktada trafik akışını etkileyen kapsamlı bir enkaz veya ikinci bir araç bildirilmedi.

sürücünün durumu:

Edinilen bilgilere göre kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili olarak şu ana kadar başka bir can kaybı veya ağır yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Kazanın nedenine ilişkin detaylar ve olaya müdahale eden ekiplerin çalışması hakkında resmi bir açıklama bekleniyor.

SİİRT’İN PERVARİ İLÇESİNDE HAFRİYAT KAMYONUNUN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU.