Siirt'te kritik durumda olan 8 günlük bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

Siirt'te yenidoğan dönemde kritik kalp tanısı alan bebek

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne emmede azalma ve sarılığın gerilememesi şikâyetiyle getirilen 8 günlük bebekte yapılan değerlendirmede, kalp yetmezliği bulguları saptandı. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Yağmur Damla Önal tarafından yapılan ekokardiyografik incelemede, bebeğin kalpten vücuda kan taşıyan ana damarın ileri derecede gelişmediği aortik ark hipoplazisi ve buna eşlik eden doğumsal kalp anomalileri tespit edildi.

Tanı ve ilk tedavi süreci:

Bulgular, dolaşımın ciddi şekilde bozulma riski taşıdığı yönünde değerlendirilince bebek hızla Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı ve hemodinamik takip ile gerekli stabilizasyon uygulandı. Hastane ekibi, acil müdahale gerektiren durumlar için yoğun bakım desteğini sürdürdü ve cerrahi değerlendirme hazırlıklarını başlattı.

Sevk koordinasyonu ve nakil:

İleri düzey tıbbi müdahale ve cerrahi gereksinim nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon sağlanarak hava ambulansı organize edildi. Tıbbi stabilizasyon tamamlanan bebek, uzman sağlık personelinin eşliğinde Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne uçak ambulansla nakledildi.

Uzmanlar, yenidoğan döneminde erken tanı ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek; bebeklerde emmede azalma, hızlı nefes alma, morarma, aşırı terleme ve halsizlik gibi belirtilerin ciddi kalp hastalıklarının işareti olabileceğini ve vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, Çocuk Kardiyolojisi, Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Hastalıkları birimleri arasındaki koordineli çalışmanın kritik tanı, ilk tedavi ve sevk süreçlerinin titizlikle yürütülmesini sağladığını bildirdi.

SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE, EMMEDE AZALMA VE SARILIK ŞİKAYETİYLE GETİRİLEN 8 GÜNLÜK BEBEĞE KONULAN KRİTİK DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI TEŞHİSİNİN ARDINDAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA AİT HAVA AMBULANSI DEVREYE GİRDİ. MİNİK HASTA, HAVA AMBULANSI İLE İLERİ TEDAVİ İÇİN ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ.