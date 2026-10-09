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Siirt'te motor bölümünden duman yükseldi, sürücünün müdahalesi ve itfaiyenin çabası yangını söndürdü

Siirt Yeni Mahalle'de seyir halindeyken motorundan duman çıkan araç durduruldu; itfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt'te motor bölümünden duman yükseldi, sürücünün müdahalesi ve itfaiyenin çabası yangını söndürdü

Olayın gelişimi:

Siirt'te Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi üzerinde, Rus Pazarı önünde seyir halindeki bir aracın motor bölümünden duman yükseldi. Sürücü aracı durdurarak kontrol etmek istediği sırada motor kısmında yangın başladı.

Müdahale ve hasar:

İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti ve alevler büyümeden söndürüldü. Olayda ölüm veya yaralanma meydana gelmedi; ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı ve yangının çıkış sebebi ile hasarın boyutu üzerinde inceleme yapıyor.

SİİRT’TE SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR BÖLÜMÜNDEN DUMAN ÇIKAN ARAÇ, KISA SÜRE SONRA ALEV ALDI. İTFAİYE...

SİİRT’TE SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR BÖLÜMÜNDEN DUMAN ÇIKAN ARAÇ, KISA SÜRE SONRA ALEV ALDI. İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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