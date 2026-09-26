Siirt'te ortak akıl: terörsüz Türkiye'ye geçişin yerel dinamikleri

Siirt'te düzenlenen panelin özeti

Siirt'te, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle, Valilik ve Sivil Dayanışma Platformu iş birliğiyle "Türkiye Sohbetleri: Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreçleri" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Etkinlik, kentteki farklı kesimleri aynı çatı altında buluşturarak toplumsal huzur, kardeşlik ve geleceğe yönelik stratejik adımların değerlendirilmesine zemin hazırladı.

katılımcılar ve temsilciler:

Programa yoğun katılım sağlandı. Aralarında Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın, Araştırmacı-Yazar Eyüp Sağcan ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak yer aldı. Ayrıca AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, ilçe ve belde belediye başkanları, akademisyenler, bölgenin kanaat önderleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi etkinlikte hazır bulundu.

panel tartışmaları ve çıkan sonuçlar:

Açılış konuşmalarının ardından interaktif bir formatta devam eden oturumlarda STK temsilcileri ve kanaat önderleri görüş, talep ve önerilerini aktardı. Tartışmaların odak noktası; terörsüz bir gelecek inşa etmek, bölgeselleşmiş huzur ortamını kalıcı kılmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak oldu. Katılımcılar, ortak paydada buluşmanın önemine vurgu yaptı ve yerel dinamiklerin çözüm süreçlerindeki rolünü öne çıkardı.

Etkinlik, farklı toplumsal kesimlerin bir araya gelmesine imkan sağlayarak Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik kararlılığı pekiştirdi. Program, birlikte hareket etme çağrısı ve uyum mesajlarıyla sona erdi.

SİİRT'TE, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DESTEĞİ, VALİLİK VE SİVİL DAYANIŞMA PLATFORMU İŞ BİRLİĞİYLE "TÜRKİYE SOHBETLERİ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE GEÇİŞ SÜREÇLERİ" BAŞLIKLI PANEL DÜZENLENDİ.