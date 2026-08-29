Siirt'te römorkla devrilen traktör kazasında beş kişi yaralandı

Kaza ve yaralananlar:

Atabağ beldesinde seyir halinde olan römorku bağlı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı: Aysel A. (47), Zeynep A. (33), Y.U. (14), Y.A. (16) ve Halit A. (57).

Müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı; kazanın kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

SİİRT’TE TRAKTÖR VE RÖMORK DEVRİLDİ 5 YARALI