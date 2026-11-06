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Siirt'te sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil kayalara çarpıp maddi hasar bıraktı

Siirt-Eruh karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaya parçalarına çarptı; sürücü yara almadı, araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt'te sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil kayalara çarpıp maddi hasar bıraktı

siirt-eruh karayolunda kaza

Siirt-Eruh karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle bir otomobil yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Olayda ölüm ya da yaralanma olmazken, araçta belirgin maddi hasar oluştu.

kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre kazayı, A.A. (29) idaresindeki 21 KF 741 plakalı otomobil yaşadı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde dış gövde ve mekanik aksamda hasar oluştuğu belirtildi.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre can kaybı veya yaralanma olmadığı, soruşturmanın kazanın oluş nedeninin netleştirilmesi amacıyla sürdüğü aktarıldı.

SİİRT-ERUH KARAYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KAYALARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

SİİRT-ERUH KARAYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KAYALARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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