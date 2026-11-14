Siirt'te Ülkü Ocakları il başkanlığına Süleyman Tayfur Kılıçvuran atandı

Ülkü Ocakları Siirt İl Başkanlığında görev değişimi

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Siirt İl Başkanlığı görevine Süleyman Tayfur Kılıçvuran atandı.

Resmi açıklama ve tebrikler:

Kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan duyuruda, önceki dönem İl Başkanı Dr. Kadir Ekin'den boşalan göreve Süleyman Tayfur Kılıçvuran'ın getirildiği bildirildi ve yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Duyurunun kapsamı:

Yapılan açıklamada atamanın bildirildiği ve Kılıçvuran'a tebrik iletildiği belirtildi; kurum paylaşımı, atamayı kamuoyuna resmi kanallardan duyurma biçimi olarak öne çıktı.

SİİRT ÜLKÜ OCAKLARI İL BAŞKANLIĞINA SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN ATANDI